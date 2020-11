Ferrovie, Fano-Urbino: “Non c’è più tempo da perdere”

Sinistra per Urbino interviene sulla questione della tratta ferroviaria Fano - Urbino.

“Infatti – scrive Sinistra per Urbino – questo progetto fantasioso di ciclabile costituiva più una pericolosa minaccia per la ferrovia che una fattibile e utile arteria per i ciclisti. Il Pd e tutti coloro, forze politiche e associazioni della costa, dovrebbero rassegnarsi a non ostacolare ed impedire il ripristino della ferrovia e il rilancio delle infrastrutture per l’entroterra. La politica della trascorsa legislatura di penalizzare l’entroterra non ha portato bene e la Regione è passata per la prima volta alla estrema destra – proseguono –.

Se non si vuole che questa sconfitta duri a lungo, saranno necessarie, politiche sociali di sinistra e personalità che offrano maggiori garanzie per un rilancio dell’entroterra. Sul ripristino della ferrovia vanno rimarcate in tutti questi anni anche la mancanza di iniziative, la totale passività e il completo silenzio della Giunta di destra di Urbino”.

Prosegue la nota: “Il treno è servito come argomento per la campagna elettorale, per carpire voti, ma poi una volta raggiunta la vittoria elettorale, è calato sul treno un lungo silenzio”.

Il gruppo non si dice sfavorevole allo sviluppo delle ciclabili ma contrario se queste “non lasciano vita alla ferrovia, che potrebbe essere un utile strumento di viabilità e sviluppo. Servono sicurezze sulla fattibilità e sulla struttura. Aspettiamo passi concreti perché si realizzi l’agognato treno turistico. I primi soldi sono arrivati. È ora di procedere con celerità e competenza. Il Covid e le restrizioni conseguenti non dureranno a lungo, e la stagione turistica riprenderà al termine della pandemia con maggiore intensità.

Non bisogna farsi trovare impreparati. Questi sono i tempi per lavorare al suo ripristino cominciando con l’uso turistico, propedeutico a quello commerciale e civile. L’Associazione FvM che in tutti questi anni ha speso energie e fatiche per mantenere viva questa necessità, costituirà volentieri un indispensabile centro di consultazione perché il treno torni a sfrecciare lungo la Valle del Metauro”, concludono da Sinistra per Urbino.

