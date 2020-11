Ferrovie: Sciopero trasporti 25 novembre, fermi Trenitalia, Trenord e mezzi pubblici locali

Il 25 novembre 2020 dalla mezzanotte alle ore 21 ci sarà uno sciopero nazionale del personale di Trenitalia e non solo.

Sciopererà anche Trenord e i mezzi pubblici locali quali EAV a Napoli, ATM a Milano e ATAC a Roma.

Dalla mezzanotte alle ore 21 del 25 novembre 2020 ci sarà uno sciopero nazionale del personale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, dicevamo, ma non sono previste modifiche alla circolazione dei treni a lunga percorrenza.

Per quanto riguarda i treni regionali, invece, saranno garantiti i servizi essenziali previsti in occasione dello sciopero dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21. Durante lo sciopero, avvisa Trenitalia, ci potrebbero essere delle variazioni non preventivabili di circolazione treni per cui sarà importantissimo nella giornata del 25 novembre prestare la massima attenzione ai comunicati diffusi dalle stazioni e dagli organi di informazioni.

Trenord, per conto suo, comunica che lo sciopero del 25 novembre ci sarà dalle ore 11 alle ore 14.59 e che non saranno coinvolte le fasce di garanzia. Si invitano quindi tutti i viaggiatori a prestare la massima attenzione agli annunci trasmessi nelle stazioni nonché alle informazioni che compariranno sui monitor.

Lo sciopero del 25 novembre interesserà anche i mezzi pubblici locali da Nord a Sud. Ad esempio, EAV a Napoli si fermerà dalle ore 9 alle ore 13 per cui ci potrebbero essere disagi per gli utenti della linea metropolitana e delle linee suburbane, flegree e vesuviane.

A Roma il 25 novembre saranno a rischio bus, metro e tram ATAC, Roma Tpl e Cotral per lo sciopero nazionale di 4 ore che si svolgerà dalle ore 8.30 alle 12.30 proclamato dal sindacato Usb Lavoro Privato.

L’ATM di Milano, infine, ha fatto sapere in una nota che alcune organizzazioni sindacali Autonome di Base hanno proclamato uno sciopero di 4 ore. L’agitazione del viaggiante e di esercizio è prevista dalle ore 19 alle ore 22.