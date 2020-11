Ferrovie: Deutsche Bahn e Siemens entrano nell’era dell'idrogeno

Deutsche Bahn (DB) e Siemens Mobility stanno guidando la transizione dei trasporti rispettosa del clima e stanno testando per la prima volta l’uso dell’idrogeno per i treni.

In particolare, l’obiettivo è provare un sistema complessivo completamente nuovo composto da un treno di nuova concezione e una stazione di servizio di nuova concezione. DB sta convertendo una delle sue officine di manutenzione in modo che il treno a idrogeno possa esservi manutenuto.

Il sistema costituito dal veicolo e dall’infrastruttura appropriata è destinato a sostituire le automotrici Diesel nel trasporto regionale e a ridurre notevolmente le emissioni di CO2 sui binari. Nella zona di Tubinga sono previste corse prova per un anno del treno, sostenute dal Ministero dei Trasporti del Baden-Württemberg.

Il ministero federale dei trasporti e delle infrastrutture digitali (BMVI) ha infatti annunciato il finanziamento del progetto. Il treno che Siemens Mobility costruirà si basa sulla piattaforma Mireo Plus. Essendo una versione a due elementi, sarà dotata di una trasmissione a idrogeno di nuova concezione. Il Mireo Plus H è potente quanto le automotrici elettriche e ha un’autonomia di 600 chilometri.

Deutsche Bahn sta sviluppando un nuovo tipo di stazione di rifornimento di idrogeno. Ciò significa che il treno può essere rifornito contemporaneamente a un treno Diesel. L’idrogeno è prodotto a Tubinga da DB Energie grazie a elettricità verde. Per poter servire il treno, lo stabilimento DB di Ulm sarà adeguatamente attrezzato.

Durante le corse di prova tra Tübingen, Horb e Pforzheim previste per il 2024, il treno sostituirà l’automotrice Diesel che vi circola attualmente. La propulsione a idrogeno consentirà di risparmiare circa 330 tonnellate di CO 2 in un anno. Oltre all’ulteriore elettrificazione della rete, l’uso di treni a idrogeno è un altro modo per DB di diventare neutrale dal punto di vista climatico.