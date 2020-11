Ferrovie, Austria: La collaborazione tra ÖBB e ASFINAG rende le ROLA ancora più attraenti

Con oltre 9.300 dipendenti e filiali in tutta Europa, il Rail Cargo Group, la divisione di trasporto merci di ÖBB, è una delle principali società di logistica ferroviaria in Europa.

Inoltre, con i collegamenti sostenibili su rotaia, RCG fornisce un importante contributo all’aumento della qualità di vita per le persone in zone sensibili al traffico come le valli dell’Inn e Wipptal in Tirolo.

Soprattutto in Tirolo, ÖBB con le Rollende Landstrasse (ROLA) è un partner importante e affidabile dello Stato quando si tratta di spostare il traffico dei camion dalla strada alla ferrovia, perché le ROLA sono da anni uno strumento efficace di riduzione del carico di traffico della popolazione tirolese.

Un nuovo servizio di ASFINAG in collaborazione con il gruppo ÖBB Rail Cargo rende ancora più facile e attraente l’utilizzo delle ROLA per le aziende di trasporto su strada. Gli orari di partenza attuali e l’attuale occupazione possono essere visualizzati direttamente sul sito web di ASFINAG www.go-maut.at ed è possibile richiamare il link per la prenotazione diretta.

Le aziende devono solo cliccare sul percorso desiderato sulla mappa e vedere se ci sono ancora spazi disponibili per il viaggio ecologico attraverso il Tirolo. Oltre a un collegamento rispettoso dell’ambiente, le ROLA offrono altri vantaggi. I camionisti possono fare la pausa prevista dalla legge durante il viaggio in treno e poi proseguire ben riposati.

Inoltre, i divieti di circolazione e gli ingorghi stradali possono essere facilmente evitati e le aziende possono risparmiare sui pedaggi e sui costi del carburante. Solo di recente, RCG ha modificato i prezzi e ha reso più attraenti i viaggi in camion in treno sul Brennero. Inoltre, i camion che vengono trasportati con le ROLA sono esenti da alcune restrizioni.

Le seguenti tre rotte ROLA sono attualmente offerte in Austria: Wörgl – Brennero; Wörgl – Trento; Wels - Maribor.