Ferrovie: Ubriaco occupa il binario e ritarda la partenza del treno

Un cittadino marocchino di 31 anni, residente nel bellunese, completamente ubriaco, si è piazzato sul binario del treno diretto a Belluno, ritardandone la partenza.

È stato necessario l’intervento dei carabinieri, nella tarda serata di domenica, per mettere la parola fine alla sceneggiata messa in atto dall’uomo. L’episodio è avvenuto presso la stazione ferroviaria di Montebelluna. Il giovane, in evidente stato di alterazione, ha ritardato la partenza di un regionale diretto a Belluno, occupando il binario.

Il 31enne è stato sanzionato, anche in via amministrativa, per ubriachezza e mancato rispetto del DPCM del 3 novembre, quello emesso per limitare il contenimento della diffusione del Covid-19. Il convoglio è poi ripartito regolarmente, dopo la sosta “forzata”, verso la località di destinazione.

Foto di Threecharlie - Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41940321