Ferrovie: Incidente lungo i binari, piede amputato

Un grave incidente sul lavoro si è verificato a Treviglio nella notte tra domenica 22 e lunedì 23 novembre le intorno alle 2.45 del mattino.

Un operaio, a lavoro sui binari nei pressi della stazione di Treviglio assieme a un gruppo di colleghi, è stato investito da una locomotiva in movimento durante una fase di manovra. Il piede dell’uomo è rimasto incastrato sotto il macchinario, che gli ha poi amputato l’arto.

Subito gli altri operai al lavoro sulla linea hanno lanciato l’allarme. Poco dopo sul posto sono arrivate un’ambulanza e un’automedica che hanno prestato le prime cure all’uomo, che dopo essere stato sedato è stato trasportato all’ospedale di Varese in condizioni gravi. L’uomo, pur non in pericolo di vita, è ricoverato in prognosi riservata.

Sul luogo dell’infortunio, in via Caravaggio, per i rilievi del caso anche la Polfer di Treviglio, l’Ats e i carabinieri di Treviglio. Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione ferroviaria con ritardi e disagi in particolare verso Milano e Brescia.