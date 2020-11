Ferrovie: Per GTS Rail nuovo servizio Genova Voltri-Interporto Padova

Al via un nuovo servizio intermodale Lorma Logistic – GTS Rail che insisterà sulla direttrice Genova Voltri - Interporto Padova.

Lorma Logistic, l’operatore di trasporto intermodale affiderà i suoi container marittimi alla trazione di GTS Rail. Al momento due i viaggi a settimana, oltre i 100 TEU trasportati.

Le due società spiegano che il servizio collegherà il Nord-Est, parte strategica e fondamentale dell’economia del sistema paese Italia, ad uno dei principali porti nazionali, inserendosi in un contesto più ampio del cambio modale dalla strada alla ferrovia finalizzato anche a decongestionare il nodo viario genovese, "tema che trova ampio consenso da parte di tutte le compagnie di navigazione e di spedizionieri, oltre che dalla popolazione del territorio".

L’operazione inoltre avrà un effetto positivo sull’ambiente con una riduzione delle sole emissioni di CO2, superiore alle 1.350 tonnellate/anno. Dal prossimo mese di marzo, sono in programma nuovi collegamenti dal porto di Genova.

“Siamo molto soddisfatti di questo accordo con Lorma Logistic – dichiara Alessio Muciaccia, ceo di GTS - e siamo certi che a questo progetto ne seguiranno altri. Riteniamo che il sistema portuale italiano abbia ancora tantissimo da esprimere in termini di opportunità per il mondo della ferrovia e noi siamo qui per coglierle”.

“Abbiamo un ambizioso ed impegnativo programma di sviluppo intermodale – spiega Stefano Cibien, amministratore delegato di Lorma Logistic - e in GTS Rail abbiamo individuato il partner ideale. Oggi, grazie al sostegno e all’interesse di PSA GENOVA PRA’ e Interporto di Padova Spa, il nostro network potrà contare su un importante valore aggiunto in termini di qualità ed affidabilità con una prospettiva di ecosostenibilità di rilievo”.