Ferrovie: Il lento declino del segmento Frecciabianca di Trenitalia

Che il segmento Frecciabianca stia riducendosi sempre più è una certezza che sembrerebbe confermata da nuove situazioni.

Consultando infatti il nuovo orario ancora incompleto sul sito di Trenitalia, si può constatare che dovrebbe sparire definitivamente nei prossimi giorni il brand anche dalla regione Calabria.

L'ultima coppia Frecciabianca 8873/8878 su Roma Termini, sarà infatti operativa fino al 12 dicembre, per essere sostituita dal giorno dopo con il cambio orario da una coppia con medesima numerazione ma Frecciargento, con conseguente riduzione di traccia oraria di oltre un'ora.

Se questa è una certezza, probabili sono le conseguenze che potrebbero derivarne. In primo luogo, visto che su questa tratta erano operativi gli ETR 470, è possibile che l'ultimo rimasto in servizio raggiunga gli altri quattro nelle officine per essere convertito per l'invio in Grecia.

In secondo luogo è probabile che il segmento resti ancora stabilmente esclusivamente sui Roma - Ravenna e viceversa e sulla Tirrenica settentrionale tra la Capitale e Genova anche se nel primo caso ancora non c'è conferma nel nuovo orario. Qualcosa è destinata a restare anche in Adriatica ma probabilmente non a lungo con la consegna dei restanti ETR 700.

Secondo alcuni rumors tutt'altro che confermati, poi, il brand avrebbe dovuto trovare sbocco sui nuovi collegamenti diretti tra Napoli e Bari che però a causa della pandemia sono stati evidentemente rimandati.

Una certezza e tante incognite che sicuramente diventeranno più chiare a mano a mano che tutto il nuovo orario sarà caricato. Torneremo sicuramente in argomento nei prossimi giorni.