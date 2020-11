Ferrovie: Anche Thalys taglia le corse dei suoi treni

Proseguono le riduzioni di servizi in tutta Europa.

Stavolta, dopo i tagli alle corse dei TGV di SNCF, arriva anche il turno di Thalys. La compagnia ferroviaria franco-belga partecipata al 60% dalla stessa SNCF e al 40% dalle ferrovie belga SNCB ha infatti annunciato una drastica riduzione dei treni e la cancellazione dei collegamenti con la Germania.

Fino al 12 dicembre compreso, come riportato da Quotidien du Tourisme, Thalys offrirà due viaggi giornalieri di andata e ritorno tra Bruxelles e Parigi e un viaggio giornaliero di andata e ritorno tra Bruxelles e Amsterdam. Sospesi, invece, i collegamenti tra Bruxelles e la Germania così come i treni Izy a basso costo tra Parigi e Bruxelles.

La decisione è stata ovviamente presa in relazione alla crisi sanitaria in atto, che per la compagnia ferroviaria ha comportato un calo del fatturato del 70% rispetto al record di 550 milioni raggiunto nel 2019.