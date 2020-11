Top & Flop: Tra probabili superficialità mortali e offerte che sanno di presa per i fondelli...

Ritorna un nuovo appuntamento con “Top & Flop” la rubrica di Ferrovie.Info in cui annoveriamo personaggi, aziende, enti o categorie che si sono, a nostro avviso, distinti in positivo e in negativo questa settimana.

TOP - Bici gratis sugli Intercity

Top, sì, dai, diciamo così. Anche se considerato il momento si doveva fare di più.

Spieghiamo: fino al 31 dicembre gli amanti della bici possono portare la due ruote sui treni Intercity senza pagare. Sarà possibile riservare una delle sei postazioni dedicate all’interno della carrozza 3, a bordo di otto Intercity che viaggiano sulla linea Roma-Reggio Calabria e due sulla Roma-Salerno. A dicembre si aggiungeranno due treni.

Bella l'idea. Bravi. Ed è anche vero che "a caval donato non si guarda in bocca". Però, ci chiediamo noi: chi prende la bici per spostarsi nel bel mezzo di una pandemia, dove peraltro la stragrande maggioranza dei territori attraversati è in zona arancione o rossa?

Avremmo apprezzato che l'offerta gratuita durasse oltre fine anno, magari per tutto il 2021, in modo da incentivare ancor di più l'utilizzo della bici (green) sul treno elettrico (green).

Ok, noi non siamo mai contenti... però un'offerta di questo tipo in una fase storica in cui non ci si può muovere ci fa un po' sorridere amaro. Noi diamo il top, ma avete capito come la pensiamo.

FLOP - Incidente del Frecciarossa a Lodi

Le abbiamo riportare questa settimana e abbiamo ancora i brividi. Parliamo delle conversazioni tra operai e centrale operative nelle (poche) ore precedenti la tragedia.

Chi era al lavoro su quegli scambi quella notte si era accorto che qualcosa non andava. Uno scambio che dava posizione indefinita alla cabina di controllo. Un'anomalia, un qualcosa che non dovrebbe accadere. Buon senso (e soprattutto il regolamento!!) avrebbero imposto che qualcuno si fosse recato sul posto a controllare fisicamente la posizione dello scambio.

E invece, da quanto sembra emergere, questo controllo probabilmente non c'è stato.

É vero, secondo le indagini lo scambio era difettoso già di fabbrica, ma è quasi surreale che in caso di dubbio non si sia controllato .

Lo scambio in posizione "indefinita" e "si pensa in posizione corretta" era in realtà posizionato in deviata. Il primo Frecciarossa della giornata è arrivato e sappiamo com'è andata a finire.

La magistratura sta facendo le sue indagini, ma le responsabilità, a più livelli, paiono gravissime.

Che brividi. Flop a dire poco.