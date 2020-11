Ferrovie: cosa è successo sui binari questa settimana

Ritorna l'appuntamento domenicale con la rubrica di Ferrovie.Info dedicata al riepilogo degli eventi più importanti della settimana appena trascorsa.

Apriamo il nostro settimanale con le notizie riguardanti l’Alta Velocità e in particolare il Frecciarossa. Arrivano infatti novità sull’incidente di Livraga: se da un lato si esclude l’errore umano (Ferrovie: Frecciarossa deragliato a Livraga, escluso l'errore umano) dall’altro fanno parlare le intercettazioni telefoniche emerse dall’inchiesta (Ferrovie: Frecciarossa deragliato, le telefonate confermano lo scambio senza controllo).

Sempre il Frecciarossa è poi al centro di un intervento straordinario quanto urgente (Ferrovie: Per il trasporto urgente di un farmaco "interviene" il Frecciarossa), mentre da Trenitalia arriva la conferma per i servizi AV in Ciociaria (Ferrovie: Nessuna soppressione delle Frecce in Ciociaria).

Per quanto riguarda i servizi regionali, ancora consegne di materiale da parte di Trenitalia e Trenord, così aumentano i Rock/Caravaggio e i Pop in servizio, in particolare arriva il terzo Rock per il Lazio (Ferrovie: Ancora Rock e Caravaggio sui binari e a Roma arriva il terzo ETR 521 [VIDEO]) e il quarto Pop in Calabria (Ferrovie: In servizio in Calabria il quarto Pop di Trenitalia).

Ancora consegne poi anche per gli Swing di cui però almeno al momento resta sconosciuta la destinazione (Ferrovie: Ancora Swing in consegna per Trenitalia).

Prosegue come sempre il programma di demolizioni in particolare delle ALe 724 destinate ad estinguersi presto (Ferrovie: La fine delle ALe 724, poche superstiti tra tante demolizioni), mentre un demolendo insolito viaggia sui binari della Liguria (Ferrovie: Un demolendo più particolare del solito sui binari liguri [VIDEO]).

Per quanto riguarda la Fondazione FS Italiane, arriva la notizia di un nuovo deposito per gli elettrotreni storici (Ferrovie: Un nuovo deposito per gli elettrotreni storici di Fondazione FS) e di un nuovo progetto inerente al modellismo ferroviario (Ferrovie: Un impianto in Scala H0 per Fondazione FS Italiane).

Sul versante delle infrastrutture si continua a parlare del Ponte sullo Stretto di Messina (Ferrovie: Per il Ponte sullo Stretto un'altra occasione persa) e dello stato dei lavori di elettrificazione della Jonica (Ferrovie, AFC: "Emergenza Covid non può essere scusa per rallentare elettrificazione Jonica"). Via libera poi al progetto di raddoppio della Empoli-Siena (Ferrovie: Via libera al raddoppio della Empoli-Siena), mentre arriva lo stop per il Tunnel di Base del Brennero (Ferrovie: Tegola sul BBT, stop di un anno ai lavori).

Le notizie dall’estero arrivano dall’Austria dove ÖBB rimanda la partenza di un nuovo servizio Nightjet (Ferrovie: Posticipata la partenza del nuovo Nightjet Amsterdam - Innsbruck/Vienna) ma stabilisce una data per la ripartenza dei Nightjet italiani (Ferrovie: Ecco quando torneranno i NightJet italiani) mentre si starebbe preparando a inviare le sue 1144 in Turchia (Ferrovie: Le 1144 di ÖBB correranno sui binari della Turchia?).

E poi ancora notizie dai Paesi Bassi che riqualificano i VIRM2/3 (Ferrovie, Paesi Bassi: Le NS riqualificano i VIRM2/3) dalla Serbia che velocizza i lavori per la realizzazione della linea AV Belgrado-Novi Sad (Ferrovie, Serbia: Accelerano i lavori per la linea AV da Belgrado a Novi Sad) e dalla Croazia dove un curioso incidente avrebbe potuto avere conseguenze peggiori (Ferrovie, Croazia: Treno merci si muove da solo, scontro evitato all'ultimo istante).

Appuntamento tra sette giorni!