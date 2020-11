Ferrovie: EAV, stop ai treni dalle 20

L’Ente Autonomo Volturno gestore delle linee Circumvesuviana, Circumflegrea e Cumana, ha annunciato che, a partire dal 22 novembre e per tutti i giorni festivi fino a domenica 13, il servizio sarà sospeso.

Niente corse dunque e stazioni chiuse, dopo che la Regione Campania è diventata zona rossa. I costi sono diventati troppo alti per mantenere un servizio che al momento in pochi usano, e l’azienda ha quindi optato per questa scelta che ha fatto infuriare i sindacati.

EAV ha però fatto sapere che ci saranno servizi sostitutivi con autobus al fine di consentire gli spostamenti a medici, infermieri e altri lavoratori in prima linea nell’emergenza.

In un’intervista rilasciata a Il Mattino il Presidente dell’EAV, Umberto De Gregorio, ha spiegato che con la capienza ridotta al 50% dal DPCM non ha senso tenere tutto aperto.

“EAV ha 170 stazioni, tenerle aperte la domenica con il 90% dei passeggeri in meno non è sostenibile”, ha detto. Intanto è guerra aperta con i sindacati che hanno cominciato una protesta che De Gregorio definisce “irresponsabile” perché è contrario l’effetto che produce, penalizzando i pendolari.

Il Presidente EAV ha poi aggiunto che per il futuro l’azienda ha le spalle larghe e che in quattro anni il bilancio è in utile, concedendo molto ai dipendenti.