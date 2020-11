Ferrovie: Ancora Rock e Caravaggio sui binari e a Roma arriva il terzo ETR 521 [VIDEO]

Tra Caravaggio e Rock, novembre si conferma mese di consegne e assegnazioni.

Ne abbiamo già viste alcune a favore di Trenord, ne riportiamo altre aggiornando il tiro.

Dalle officine Hitachi di Reggio Calabria è stato trasferito in questi giorni a Bologna l'ETR 421 n.019 (video in basso), sempre per mezzo di due E.464 proprio di Trenord. Dopo le consuete prove andrà a Milano ad accrescere la flotta della Lombardia.

Intanto sul fronte Trenitalia a novembre c'è da registrare l'uscita dalla fabbrica di Pistoia degli ETR 521 n.052, .053 e .054 mentre oggi si arricchisce ulteriormente la dotazione della Regione Lazio.

È infatti in consegna il terzo treno che va ad aggiungersi ai due già in servizio da mesi, dei quali uno ancora saldamente in livrea bianca Lego.

Il treno in questione è l'ETR 521 n.051 che è giunto a Roma Smistamento nel primo pomeriggio.