Ferrovie, ÖBB: Ancora più qualità e comfort sui treni locali a Salisburgo

ÖBB sta collaborando con il Salzburger Verkehrsverbund per rendere i viaggi in treno ancora più attraenti.

Con la messa in servizio del primo treno Talent 1 modernizzato, ai passeggeri di Salisburgo vengono offerti i più alti standard a livello Cityjet. Un nuovo design, un moderno sistema di informazione per i passeggeri, il WiFi e i sedili comfort a livello Cityjet rendono il viaggio in treno a Salisburgo un piacere. L'aggiornamento porta i convogli per il trasporto locale Talent a un nuovo livello in termini di design e qualità. Il primo convoglio modernizzato è stato ufficialmente messo oggi “su rotaia”. Altri undici verranno aggiornati a livello Cityjet di alta qualità entro la fine del 2021 e i restanti dieci nel 2022.

In tutta l'Austria, 187 treni locali Talent 1 di ÖBB riceveranno un aggiornamento di alta qualità. Tutti concordano sul fatto che l'aggiornamento aumenterà enormemente il valore del trasporto locale a Salisburgo e significherà un salto di qualità per i clienti.

Dice l'autorità statale dei trasporti Stefan Schnöll: “Con l'aggiornamento della nostra flotta di trasporto locale, stiamo migliorando il comfort per tutti i passeggeri. Vogliamo rendere il trasporto pubblico il più attraente possibile per incoraggiare ancora più persone a usare treno. Migliore è l'equipaggiamento dei treni, maggiore sarà il successo che avremo. Oltre a rendere la flotta ferroviaria più attraente e ad ammodernare le nostre stazioni e fermate, ci affidiamo principalmente ai nostri nuovi e convenienti biglietti annuali che sono validi nello stato di Salisburgo dall'inizio di quest'anno”.

Commenta l'amministratore delegato della Salzburger Verkehrsverbund GmbH Allegra Frommer: “Per un trasporto pubblico locale di successo occorrono diversi ingredienti: un buon orario regolare, autobus e treni moderni, un'infrastruttura ben funzionante e un sistema tariffario semplice ed economico. I nuovi treni locali ÖBB sono un elemento importante per il bene funzionamento del trasporto pubblico”.

Dice Josef Spiesberger, responsabile regionale ÖBB per il trasporto passeggeri: “Sali a bordo, sentiti bene e arriva in sicurezza e in orario alla destinazione desiderata. Questo è ciò che rappresenta l'offerta ÖBB per il trasporto locale a Salisburgo. Affinché i nostri clienti continuino a sentirsi a proprio agio sui nostri treni in futuro, ora offriamo la stessa qualità dei nostri moderni set ÖBB Cityjet. Il design esterno accattivante, il WiFi, un moderno sistema di informazioni per i passeggeri e sedili di alta qualità faranno venire voglia di viaggiare in treno ancora di più a Salisburgo in futuro”.

Nei treni locali aggiornati, informazioni e intrattenimento sono disponibili per i passeggeri tramite WLAN. Giornali regionali e nazionali e varie riviste possono essere letti gratuitamente su Railnet Regio. Anche gli altoparlanti interni sono stati riposizionati per migliorare l'acustica del treno. C'è anche un significativo aumento della qualità in termini di comfort di guida. In futuro, i sedili dei treni avranno un elegante design Cityjet e comodi poggiatesta con un nuovo comfort di seduta.

L'aggiornamento dei treni per pendolari Talent significa anche una qualità e un servizio a bordo notevolmente migliori. I treni sono equipaggiati con ÖBB Railnet Regio. Il che significa per i viaggiatori:

- WiFi gratuito e illimitato (lettura di e-mail, navigazione, social media e streaming musicale possibile);

- I contenuti del Railnet Regio si trovano localmente sul sistema WLAN e sono quindi sempre disponibili indipendentemente dalla rete mobile;

- Informazioni sul viaggio in corso sono disponibili nel portale (informazioni di viaggio con un filo di perle e collegamenti);

- Giornali regionali e nazionali gratuiti e varie riviste (economia, politica, sport, moda, cucina, ecc.);

- Contenuti regionalizzati (informazioni su eventi, offerte turistiche, ecc.).