Ferrovie: Posticipata la partenza del nuovo Nightjet Amsterdam - Innsbruck/Vienna

Le ferrovie dei Paesi Bassi NS e la compagnia ferroviaria austriaca ÖBB hanno preso una decisione importante.

Essa consiste nel posticipare l'inizio del collegamento ferroviario notturno giornaliero da Amsterdam a Innsbruck e Vienna al 2021. Il nuovo NightJet era originariamente previsto in partenza il 13 dicembre prossimo, con il cambio orario.

La situazione relativa alla crisi da Coronavirus e le misure introdotte dai governi nei Paesi Bassi, in Germania e in Austria impediscono l'effettuazione di quasi tutti i viaggi all'estero. Non appena spostarsi oltre i confini diventerà più facile questo collegamento ferroviario notturno potrà essere ufficialmente inaugurato.

Non si sa ancora esattamente quando questo potrà avvenire. Per ora le due compagnie hanno informato i viaggiatori che hanno già prenotato un biglietto che possono cancellare gratuitamente il viaggio già programmato.