Ferrovie: L'annuncio folle sui treni tedeschi, "Mettete la mascherina o vi clonano"

Magari l'ironia è il modo giusto per ottenere il risultato, vai a sapere.

Fatto sta che in Germania arriva un singolare annuncio a bordo dei treni. Lo stesso si rivolge in particolare ai "complottisti", che evidentemente credono che il Coronavirus non esista e tendono a viaggiare senza mascherina.

"Una nota per i teorici della cospirazione che sono a bordo con noi - recita l'altoparlante in un video che sta spopolando sui social -. Ricordate che il Governo Federale raccoglie i vostri campioni di saliva per prendere il vostro DNA e farne dei cloni con cui rimpiazzarvi. Coprite sempre naso e bocca per impedire che il Governa metta le mani sui vostri geni. Grazie anche a voi a nome di tutti i compagni di viaggio".