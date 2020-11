Ferrovie, Lombardia: Più fermate dei treni diretti sul Lago di Como

Novità in arrivo per i viaggiatori lombardi.

“Dopo 5 anni di attesa abbiamo finalmente ottenuto via libera per le fermate di tutti i treni diretti nelle stazioni di Bellano (già presenti), Varenna (riprisitino di un paio di fermate eliminate qualche anno fa) e Mandello del Lario, dove i diretti fermavano solo per un paio di orari verso Milano in primissima mattinata e nel tardo pomeriggio”.

Questo l'annuncio del sindaco mandellese Riccardo Fasoli.

Tale possibilità, riportata nella lettera dell’assessore di regione Lombardia alle infrastrutture e trasporti Claudia Maria Terzi, sarà effettiva, salvo imprevisti, dal prossimo cambio orario, previsto per giugno 2021.

“Un risultato importante che, come già comunicato in questi anni, è stato reso possibile grazie agli interventi di miglioria infrastrutturale presso la stazione di Bellano, svolti da RFI su finanziamento di regione Lombardia. Ringrazio il consigliere Mauro Piazza per aver seguito la vicenda in questi anni, senza mai perdersi d’animo. Grazie a questo input dell’assessorato, Rfi e Trenord possono predisporre i nuovi orari di tratta e rendere poi effettive le nuove fermate”.

“Un lavoro – conclude – al quale lavoriamo da ottobre 2015 senza penalizzare altri comuni o territori, nell’interesse di tutti. Attendiamo ora giugno per vedere attive le fermate. Un risultato di estrema utilità sia per i residenti pendolari lavorativi e scolastici ma anche per il sistema turistico mandellese”.