Ferrovie: Pusher in fuga sui binari blocca treni a Termini per sfuggire alla polizia

Nel primo pomeriggio di mercoledì due giovani malviventi, a bordo di uno scooter poi risultato rubato, hanno scippato una donna nel quartiere Esquilino.

Immediato l’intervento dei poliziotti che li hanno rincorsi riuscendo però a bloccare solo uno dei due, mentre l’altro si è dileguato.

Diramata la nota di ricerca del secondo scippatore gli agenti anno continuato a cercarlo. Proprio allora, un uomo, risultato poi totalmente estraneo alla rapina, quando ha visto i poliziotti ha iniziato a scappare. Rincorso a piedi per diversi metri l’uomo ha scavalcato la recinzione metallica posta a confine della sede stradale con i binari della Stazione Termini nel tentativo di seminare gli agenti.

Nonostante le difficoltà l’uomo è stato fermato poco dopo e, per garantire la sicurezza di tutti, è stata fermata temporaneamente anche la circolazione ferroviaria. Identificato, per un senegalese 23enne è stato trovato in possesso di 11 dosi di ketamina, e denunciato per lesioni a Pubblico Ufficiale e interruzione di pubblico servizio.