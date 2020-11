Ferrovie: Raddoppio Roma-Ancona, nuovo binario in variante fra Campello e Spoleto

Quale prima fase dei lavori propedeutici al futuro raddoppio della tratta Campello-Spoleto, lungo la ferrovia Orte-Ancona, sarà attivato all'esercizio il 13 dicembre prossimo un nuovo binario in variante di tracciato.

Detto nuovo binario costituirà il binario dispari del futuro raddoppio della tratta. Nella attuale prima fase dei lavori, la circolazione fra le stazioni di Campello e Spoleto continuerà a svolgersi a binario unico sulla nuova sede in variante.

Contestualmente all'attivazione del nuovo binario il binario attualmente in esercizio fra le stazioni di Campello e Spoleto verrà dismesso. Il nuovo tracciato risulta essere più corto di 142 metri rispetto al tracciato "storico", pertanto per la stazione di Spoleto verrà adottata una doppia progressiva chilometrica.

La fermata di San Giacomo di Spoleto, attualmente presente al km.146+724 della linea "storica", sarà definitivamente soppressa, così come i passaggi a livello posti ai km.149+365, km.148+495, km.147+761 e km.147+344 sulla linea "storica".

Viene invece attivata all'esercizio la nuova galleria denominata "S. Giacomo", con gli imbocchi posti rispettivamente al km.146+439 (lato Spoleto) ed al km.149 +899 (lato Campello), la cui lunghezza complessiva risulta essere di 3.460 metri.

Sul nuovo tracciato, nelle adiacenze dell'imbocco della galleria lato Spoleto, viene attivato al km.146+232 il punto di evacuazione e soccorso denominato "S. Giacomo PES". Il punto di evacuazione e soccorso è munito di marciapiede avente una lunghezza di 250 metri ed altezza di 55 cm. Esso e non è ovviamente atto ad effettuare servizio viaggiatori in arrivo ed in partenza.

La stazione di Campello viene attrezzata ed assume anche la nuova funzione di "Punto di evacuazione e Soccorso", limitatamente al secondo binario di circolazione.

Come riportato precedentemente, per compensare la differenza di estensione del nuovo tracciato la stazione di Spoleto assume la doppia progressiva chilometrica km.140+851/140+709.