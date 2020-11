Ferrovie: Lo scalo di Cosenza Vaglio Lise diventa un Ospedale da Campo per il Covid

Una scena che per diversi motivi non avremmo mai voluto vedere.

Il Sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, ha postato sulla sua pagina Facebook le fotografie delle operazioni di predisposizione di parte del piazzale merci della stazione di Cosenza Vaglio Lise per la realizzazione di un ospedale da campo al fine di gestire l'emergenza Covid-19.

Come riporta l'Associazione Ferrovie in Calabria, l'area è stata messa a disposizione da Rete Ferroviaria Italiana, che si è occupata della rimozione di rotaie, traverse di risulta e rotabili in sosta, all'Esercito Italiano, che si occuperà della costruzione e della gestione dell'ospedale.

Immagini di un momento angosciante che la Calabria sta vivendo, con la pandemia che ha aperto ancor di più la ferita della del disastroso sistema sanitario regionale.