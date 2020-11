Ferrovie: In ritardo i lavori per l'elettrificazione della Conegliano-Belluno

È corsa contro il tempo per la conclusione e l’attivazione dei lavori di elettrificazione della linea Conegliano - Belluno fortemente ritardati a causa del Covid.

A riferirlo è il gruppo TreniBelluno.it che sul proprio profilo Facebook ha pubblicato un aggiornamento sul cantiere per l’elettrificazione lungo quaranta chilometri che collega Conegliano con Belluno.

“I lavori di elettrificazione di Rete Ferroviaria Italiana per la linea Conegliano – Vittorio Veneto – Ponte nelle Alpi – Belluno – dice RFI -, nonostante un leggero allungamento dei tempi di cantiere dovuti all’emergenza sanitaria, si concluderanno entro l’anno. Contestualmente, sarà avviato l’iter autorizzativo che porterà l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) a rilasciare l’Autorizzazione alla Messa in Servizio (Amis) per l’attivazione del servizio commerciale nei termini previsti del primo semestre 2021”.

“La conclusione dei lavori è in ritardo di uno-due mesi rispetto ai programmi stilati alcuni mesi fa – spiega su TreniBelluno.it, Alessandro De Nardi – quando si poneva come data per la conclusione il mese di novembre. Un ritardo determinato soprattutto a causa di maestranze costretta in isolamento causa Covid”.

Terminati i lavori, ci saranno i tempi della burocrazia, della certificazione di quanto fatto e del collaudo. “Credo verosimilmente che il treno elettrificato possa entrare in funzione per il prossimo mese di giugno – ipotizza De Nardi – cioè per l’avvio del nuovo orario estivo”. È sempre TreniBelluno.it a precisare lo stato attuale dei lavori: “In queste notti, nelle ore di coprifuoco, si stanno attrezzando i pali con le mensole – questo il termine tecnico - e una volta completata questa operazione si procederà con la tesatura dei conduttori”.

Grazie all’elettrificazione della linea sino a Belluno, sarà possibile l’utilizzo di treni elettrici più capienti e performanti, e capaci di raggiungere velocità maggiori, rispetto a quelli Diesel ancora in servizio su questa tratta.

L'articolo integrale su ilGazzettino.it.

Foto Facebook TreniBelluno.it.