Ferrovie: La fine delle ALe 724, poche superstiti tra tante demolizioni

Prosegue il lento e inesorabile declino delle automotrici ALe 724.

Nella giornata di ieri altre due terne ci hanno lasciato definitivamente, venendo trasferite da Alessandria a San Giuseppe di Cairo per essere smantellate.

L'ultimo viaggio avrebbe riguardato la ALe 724.086 (Fiore-Ansaldo, 1984) e la ALe 724.048 (Fiore-Lucana, 1983) oltre ai rimorchi Le 724.020 (Stanga, 1983), Le 724.021 (Stanga, 1983), Le 884.176 (Fiore, 1983) e Le 884.185 (Fiore, 1984).

Al di là della singola demolizione, è forse giunto il momento di fare il punto sulla situazione di questo Gruppo che è ormai agli sgoccioli.

Secondo i nostri elenchi, che giova ripetere non sono necessariamente corretti, al momento sarebbero ancora sui binari italiani solo 12 complessi per un totale di 24 automotrici che girano sempre in coppia con in mezzo elementi intermedi.

Stando alle nostre stime non sarebbero peraltro più in circolazione i rimorchi pilota Le 724, tutti accantonati o demoliti.

Tutte le unità sarebbero in turno nel compartimento di Napoli, principalmente sulla relazione San Giovanni Barra - Pozzuoli e viceversa con qualche puntata sulla Napoli Campi Flegrei - Castellammare o Torre Annunziata.