Ferrovie: Tegola sul BBT, stop di un anno ai lavori

Una tegola non da poco per un'opera fondamentale per l'Italia e l'Europa.

Si prospetta un anno di stop al cantiere per il tunnel ferroviario del Brennero. Questa secondo La Stampa sarebbe la prima conseguenza della revoca dell’appalto da un miliardo di euro tra BBT Se, la società che realizza l’opera, e gli austriaci del consorzio Arge H51 guidato dai costruttori del colosso Porr, come avevamo anticipato anche sulle nostre pagine.

Il taglio del nastro del tunne tra Italia e Austria, inizialmente previsto per il 2026 e già slittato al 2028, sarebbe così sul punto di subire un nuovo rinvio.

Lo scontro tra BBT Se e Arge H51 paralizza il tratto di 35 chilometri che dal Brennero va a Pfons e lascia sulla carta tutti i progetti di sviluppo e velocizzazione dei collegamenti. L'affidamento dei lavori nel tratto austriaco era stato revocato venti giorni fa. Dal canto loro i costruttori lamentano che il progetto non potrebbe garantire la sicurezza dell'opera e quindi ritengono necessarie modifiche, mentre gli appaltanti sostengono che tutto è in regola e, soprattutto, che tutto era già noto fin dall'inizio.

In sostanza, scrive La Stampa, sospettano che Arge H51 voglia solo rivedere al rialzo i costi e per questo hanno deciso di procedere con la revoca dell'appalto, pur consapevoli di causare un nuovo ritardo.

Dal canto suo BBT Se - partecipata al 50% dalle ferrovie austriache e al 50% da Rete Ferroviaria Italiana e Province di Bolzano, Trento e Verona - sta ancora valutando come ripartire: una nuova gara o l'affidamento diretto alle imprese impegnate sul fronte italiano del maxi tunnel, come aveva proposto la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli in un colloquio informale con il governo austriaco?

Le due opzioni sono sul tavolo, con la prima data per favorita. Ma bisogna muoversi con grande cautela, perché c'è da fare i conti anche con il ricorso annunciato da Porr, capofila della cordata a cui è stato revocato l'appalto.

Intanto però, sottolinea giustamente il quotidiano torinese, per una volta il problema è tutto al di là del confine, perché il tratto italiano del cantiere corre veloce e nel rispetto dei tempi.