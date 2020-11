Ferrovie: Ecco quando torneranno i NightJet italiani

Per contenere la pandemia, le ferrovie austriache ÖBB hanno dovuto adottare misure di riduzione del traffico ferroviario notturno.

La buona notizia che giunge oggi, però, è che in tempo per le vacanze di Natale il più grande fornitore di servizi di mobilità austriaco riporterà i suoi passeggeri a casa al sicuro a bordo dei NightJet.

Dal 9 dicembre 2020, infatti, tutti i NightJet diretti in Germania, Italia e Svizzera saranno di nuovo operativi.

A causa della situazione attuale, i collegamenti NightJet con Amsterdam e Bruxelles non inizieranno invece fino ai prossimi mesi. La prima ad Amsterdam, originariamente prevista per dicembre, verrà riprogrammata non appena le restrizioni di viaggio saranno allentate e i passeggeri inizieranno a viaggiare di nuovo. Fino ad allora, i treni notturni circoleranno su questa tratta fino a Düsseldorf.

Per la massima privacy possibile, gli scomparti delle tre categorie di comfort possono essere prenotati anche come scompartimenti separati (privati).

Ciò significa che i passeggeri possono viaggiare da soli con le loro famiglie o amici in uno scompartimento senza doverlo condividere con estranei. Negli ÖBB NightJet, invece, è possibile prenotare posti singoli anche in carrozza con posti a sedere, carrozze cuccette (con una capienza massima di 4 persone nello scompartimento) o carrozza letto, il tutto fino a nuovo avviso.

I Nightjet ÖBB vengono puliti accuratamente prima e dopo ogni viaggio. La gamma di vendite a bordo è stata ampliata per includere spray disinfettanti e mascherine. Niente ostacola un viaggio sicuro e piacevole.