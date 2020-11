Ferrovie: Per il Ponte sullo Stretto un'altra occasione persa

Una richiesta netta per mettere il punto a una comica tutta italiana.

Arriva da Lega e Forza Italia che congiuntamente, secondo quanto riportato da il Quotidiano di Sicilia, chiedono impegni precisi al Governo per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina.

Nella giornata di ieri, a margine della riunione congiunta delle commissioni Trasporti e Ambiente della Camera è stata infatti presentata una mozione in merito sul tema che ha però lasciato delusi coloro che chiedono esplicitamente la realizzazione del ponte.

Nel testo, infatti, non si fa menzione della parola “ponte”, ma di una più generica "infrastruttura stabile" tra Reggio Calabria e Messina.

Critico il deputato della Lega Domenico Furgiuele, componente della commissione Trasporti. “Vogliamo impegni precisi da parte del governo sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto e non mezze promesse come quelle a cui assistiamo da quasi mezzo secolo – ha detto Furgiuele -.

Nelle Commissioni riunite alla Camera Trasporti e Ambiente, la maggioranza ha presentato una mozione unitaria frutto del malpancismo tutto interno al governo giallorosso in cui l‘assunzione di impegno per la realizzazione del Ponte non va oltre quella di ‘un’infrastruttura stabile’ tra Reggio Calabria e Messina. Decisamente molto poco”.

“La Lega ha deciso di non votare a scatola chiusa e ha portato la propria risoluzione dove si chiede, senza se e senza ma, l’avvio dei lavori per il Ponte sullo Stretto, opera senza la quale il Sud sarà escluso dai collegamenti con l’Alta Velocità e quindi dalla prospettiva di sviluppo al passo con i più moderni standard di trasporto passeggeri e merci. La Lega vuole fatti concreti: basta parole. Il Sud non vuole perdere altri treni per il proprio futuro”.

Parla di occasione persa Giorgio Mulé, deputato di Forza Italia e portavoce dei movimenti azzurri di Camera e Senato. “La vicenda del ponte sullo Stretto di Messina ha dimostrato ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, il muro ideologico nel quale è intrappolato il Movimento 5 Stelle e di conseguenza il Governo.

In Commissione c’era finalmente la possibilità di redimersi e votare una risoluzione che impegnasse il Governo a realizzare il collegamento tra Sicilia e Calabria. Nonostante la disponibilità di Forza Italia ad inserire il Ponte sullo Stretto si è opposto il M5S che ancora una volta ha obbligato il PD a rinchiudersi nella caverna dell’ideologia. È l’ennesima occasione persa per il Sud, ma soprattutto per l’Italia”.