Ferrovie: CFL cargo acquista le locomotive TRAXX MS di Bombardier Transportation

Bombardier Transportation ha firmato un contratto con l’impresa ferroviaria lussemburghese CFL Cargo per 10 nuove locomotive Bombardier TRAXX MS.

Le nuove macchine rappresentano un importante passo avanti per un futuro di successo del trasporto merci ferroviario integrato in Europa, poiché consentiranno il trasporto transfrontaliero senza interruzioni dall’Europa centrale alla Francia.

Le locomotive saranno autorizzate per il servizio in Lussemburgo, Germania, Polonia, Austria, Belgio e Francia. Una parte delle 10 nuove locomotive per merci CFL sarà equipaggiata con l’innovativo concetto Diesel Last Mile che consente alla locomotiva TRAXX di operare in terminal e siti non elettrificati.

Bombardier ha basato lo sviluppo della sua locomotiva TRAXX 3 di nuova generazione sui comprovati successi dei precedenti modelli del gruppo TRAXX. Ad oggi, più di 2.000 di queste locomotive operano in 20 paesi, coprendo una distanza complessiva di 300 milioni di chilometri all’anno.

CFL Cargo è già operativa in sei paesi in Europa ed è specializzata nel traffico internazionale e transfrontaliero. Insieme alla consociata CFL Multimodal, l’operatore ferroviario si rivolge sia al mercato convenzionale che a quello intermodale e consente di collegare agevolmente, mediante ferrovia, il Lussemburgo ai principali porti e centri economici d’Europa.

Foto Bombardier