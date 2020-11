Ferrovie: Le 1144 di ÖBB correranno sui binari della Turchia?

C'è una interessante indiscrezione che gira nell'aria da qualche giorno.

Normalmente attendiamo qualche conferma in più prima di scrivere ma in questo caso facciamo un'eccezione, pronti a correggere il tiro, visto che le fonti da cui arrivano i rumors sono varie e accreditate.

A causa dell'alto numero di Taurus in circolazione e di Vectron in servizio o acquistate, le ferrovie austriache ÖBB sarebbero in procinto di vendere un buon quantitativo di macchine dello storico Gruppo 1144 alle ferrovie turche.

Secondo alcune voci sarebbe già stato raggiunto un accordo per consegnare 44 macchine che dovrebbero prima andare in Ucraina per essere convertite a livello di alimentazione da 15 kV 17 Hz a 25 kV 50 Hz.

Le prima macchine dovrebbero partire nelle prossime settimane con le altre a seguire entro la fine di dicembre. Insomma, se la notizia sarà confermata lo sapremo a stretto giro.

Le 1144 sono macchine che hanno rappresentato il nerbo della trazione delle ÖBB per moltissimi anni, con la loro costruzione come 1044 in varie serie che ha avuto inizio nel 1974.