Ferrovie, Serbia: Accelerano i lavori per la linea AV da Belgrado a Novi Sad

"Quando la ferrovia ad alta velocità da Belgrado a Novi Sad sarà pronta, entro la fine del 2021 al più tardi, i cittadini potranno viaggiare in treno tra le due città in appena mezz'ora", ha affermato ieri il ministro delle costruzioni, dei trasporti e delle infrastrutture Tomislav Momirović, durante un tour a Novi Sad.

Il ministro Momirović ha visitato il cantiere per la costruzione della ferrovia ad alta velocità, dove sono in corso i lavori per opera della società russa RZD International.

È stato accolto in cantiere da Nebojsa Shurlan, Direttore Generale dell'Infrastruttura Ferroviaria Serba, e da Mansurbek Sultanov, Direttore della Filiale Internazionale delle Ferrovie Russe in Serbia e dopo aver controllato ha dichiarato che i lavori stanno procedendo molto bene.

Momirović ha sottolineato che l'esecuzione di un progetto così grande è una situazione insolita per i cittadini ed è per questo che hanno promesso al sindaco di Novi Sad che avrebbero fatto del loro meglio per terminare le opere il prima possibile.

Il ministro si è reso conto che è difficile per i cittadini abituarsi a opere così grandi, poiché la ferrovia è stata devastata nei decenni precedenti e la gente ha dimenticato cosa voglia dire viaggiare in treno.