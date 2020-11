Ferrovie, AFC: "Emergenza Covid non può essere scusa per rallentare elettrificazione Jonica"

L’Associazione Ferrovie in Calabria torna a parlare dei lavori di elettrificazione della linea jonica, che per quanto riguarda il tratto dell’istmo calabrese riguarda anche il collegamento con la stazione di Lamezia Terme.

L’associazione rimarca come «alla luce dello sblocco dei lavori per l’installazione della palificazione sulla tratta Sibari – Corigliano, da parte della Soprintendenza Abap per le province di Catanzaro, Cosenza e Crotone, e considerato che, ad oggi, non c’è alcuna chiarezza sugli interventi realizzabili per consentire l’installazione dell’elettrificazione all’interno della Galleria di Cutro, riteniamo sia di estrema urgenza giungere, nel frattempo, alla conclusione dei lavori di messa sotto tensione delle tratte Sibari – Crotone e Catanzaro Lido – Lamezia Terme Centrale, dove non sussiste alcuna criticità».

Si sottolinea che «specie nel primo caso, considerando anche che la progettazione delle Sottostazioni Elettriche ed il relativo interfacciarsi tra RFI ed i Comuni interessati dalla costruzione degli impianti sembrerebbe volgere al termine, non sono più accettabili ulteriori lentezze, specie in questo momento storico».

«L’elettrificazione della tratta Sibari – Crotone significherebbe consentire l’immediato prolungamento nella città pitagorica per il Frecciargento Sibari – Bolzano, che di fatto collegherebbe tutta la fascia jonica compresa tra Crotone e Sibari, alle città di Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Verona. Diverrebbe sicuramente molto più semplice attestare collegamenti InterCity/InterCity Notte diretti tra Crotone ed il resto d’Italia, attestando in quest’ultima stazione le attuali due coppie di InterCity Reggio Calabria Centrale – Taranto, da porre in coincidenza con le relazioni dirette a nord».

Inoltre «risulta utile capire come mai, pur essendo integralmente finanziata per 150 milioni di euro, ad oggi non è stato avviato alcun intervento di velocizzazione (che prevede la costruzione di varianti di tracciati) ed elettrificazione della Catanzaro Lido – Lamezia Terme Centrale. Lo faremo con una lettera aperta che invieremo agli organi di stampa ed alle istituzioni preposte nei prossimi giorni, ma nel frattempo iniziamo a lanciare il sasso nello stagno. L’emergenza Covid-19 non può essere la scusa per rallentare ulteriormente ciò che, in realtà, in questo particolare momento potrebbe persino essere velocizzato».