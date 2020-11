Ferrovie, Paesi Bassi: Le NS riqualificano i VIRM2/3

Novità interessanti in arrivo per le ferrovie dei Paesi Bassi.

Alla fine di agosto 2016 le NS hanno presentato il primo VIRM a due piani modernizzato. Ora che l'ultimo degli 81 treni a due piani della prima serie completamente modernizzato lascerà le officine entro la fine di quest'anno, sarà il turno della modernizzazione dei VIRM2 e VIRM3.

Nei prossimi anni, questi 45 convogli a due piani verranno riqualificati per offrire ai passeggeri più comfort e capacità.

Saranno installati dei divanetti e degli strapuntini oltre a sedute verticali sulle quali i viaggiatori potranno appoggiarsi stando in piedi. Oltre a questo un lavoro importante riguarderà l'illuminazione a led e un nuovo sistema di climatizzazione oltre all'aggiunta di prese di corrente e porte USB che saranno disponibili lungo tutti i treni.

Non mancherà anche un revamping esterno con una livrea che continua a basarsi sul giallo e sul blu ma con uno schema più moderno che abbandona la fascia blu solo sui finestrini relegandola a ridosso dell'imperiale.

Dopo il completo restyling, questi treni a due piani, in servizio da diciotto anni, potranno prestare servizio per altri diciotto, raddoppiando di fatto la loro vita utile.

Il primo VIRM2/3 a due piani modernizzato dovrebbe lasciare l'officina a maggio 2021 per entrare in servizio regolare. Entro il 2023, tutti i convogli dovrebbero essere modernizzati.

Ad Haarlem la realizzazione del primo treno "prototipo" è in pieno svolgimento e NS è in grado di mostrare un'anteprima anche se con un treno non ancora completamente finito, privo di finestre e porte e senza adesivi e indicazioni.