Ferrovie: il treno per l'aeroporto di Orio è realtà, ecco i dati del progetto

Si delinea il quadro del nuovo collegamento tra Bergamo e l'aeroporto di Orio al Serio.

Lo rende noto Il Giorno che fa riferimento sulla documentazione depositata da Rfi per l’inizio della Valutazione di impatto ambientale del progetto definitivo.

Tanto per dare subito qualche dettaglio, si parla di un treno ogni trenta minuti da Milano Centrale e Milano Porta Garibaldi (via Treviglio) e un treno ogni ora da Lecco e Ponte San Pietro.

Stando a questa ipotesi d'esercizio, ogni giorno alla nuova stazione di Orio dovrebbero arrivare 146 treni equamente suddivisi tra le quattro “direttrici“ e cioè Milano Centrale, Milano Porta Garibaldi (per entrambe previsto sempre il transito da Treviglio e Verdello), Lecco e Ponte San Pietro.

Come prevedibile la maggior parte dei convogli (128) circolerà nelle ore in cui è prevista maggiore affluenza, quindi dalle 6 alle 22.

Andando oltre, la documentazione allegata alla Via conferma il tracciato già noto che si estenderà complessivamente per circa cinque chilometri. La sua origine sarà collocata ad est della stazione di Bergamo proseguendo poi per un chilometro in parallelo alla linea per Brescia dalla quale si distaccherà in prossimità della Fiera di Bergamo.

Nel progetto è prevista una galleria di circa 600 metri necessaria per evitare l’interferenza con il “cono di volo“ della pista aeroportuale.

La futura stazione a servizio dello scalo sarà servita da quattro binari di sosta ed è prevista in superficie sulla sede dell’attuale strada provinciale 116, che sarà delocalizzata a nord della ferrovia. I marciapiedi saranno coperti da pensiline metalliche.

Inizio dei lavori previsti per metà 2021 con conclusione prevista tre anni dopo, nel 2024.