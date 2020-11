Francia, Farandou: “SNCF attende via libera del governo per preparare i TGV di Natale”

SNCF, azienda nazionale delle ferrovie francesi, aspetta il via libera del governo per la fine di novembre o inizio dicembre per preparare i suoi TGV in vista delle vacanze di Natale.

Lo ha cominciato Jean-Pierre Farandou, Amministratore delegato di SNCF, intervenendo ai microfoni dell’emittente radiofonica "Europe1". “Abbiamo dei piani per essere in grado di far risalire l’offerta dei TGV che oggi è al 30 per cento”, ha spiegato il dirigente.

Secondo Farandou, ogni vagone dovrà essere “impeccabile”. “Abbiamo circa 500 vagoni di TGV, bisogna riprenderli tutti dai depositi per essere sicuri che abbiano zero problemi”, ha affermato l’Ad, sottolineando il “grande sforzo” previsto per la disinfestazione e la pulizia dei convogli.