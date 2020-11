Ferrovie: Un impianto in Scala H0 per Fondazione FS Italiane

Fondazione FS Italiane si muove non solo nei treni reali ma anche nel modellismo.

La Fondazione infatti, in collaborazione con il Comune di Paratico (BS), ha dato il via ai lavori per la realizzazione di un nuovo fabbricato che sarà utilizzato per l'esposizione di un plastico riproducente in scala H0 la linea Palazzolo – Paratico.

Il fabbricato sarà realizzato in vetro e carpenteria metallica rivestita in corten effetto ruggine. Il plastico, completamente costruito da artigiani specializzati, riprodurrà fedelmente lo scalo di Paratico ai primi anni '50 e sarà visitabile da tutti i passeggeri dei treni storici e turistici in arrivo alla stazione di Paratico - Sarnico.

Una nuova e interessante iniziativa che tende ad avvicinare due mondi che, contrariamente a quanto si possa credere, non sempre vanno di pari passo.

Foto Fondazione FS Italiane