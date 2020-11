Ferrovie: Legge di bilancio, il Governo stanzia oltre mezzo miliardo per porti e ferrovie

Importanti misure sono contenute nella legge di Bilancio approvata ieri dal Consiglio dei ministri e che ora passa all'iter parlamentare.

Vediamo tutte quelle che interessano il nostro settore di pertinenza.

TRASPORTO FERROVIARIO

SOSTEGNO ALLE IMPRESE FERROVIARIE

30 milioni di euro all'anno dal 2021 al 2034

Sostegno alle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico.

RIDUZIONE CANONI INFRASTRUTTURA PER GLI OPERATORI FERROVIARI

20 milioni nel 2021 e 10 milioni per ciascun anno dal 2022 al 2026

Estesa fino al 30 aprile 2021 la riduzione del canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria per i servizi di trasporto non oggetto di obbligo di servizio pubblico attraverso l’azzeramento dell’intera componente del pedaggio legata ai dati di traffico.

TRASPORTO FERROVIARIO MERCI

5 MILIONI ALL’ANNO DAL 2021 AL 2026

Sostegno alle imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché gli spedizionieri ed operatori del trasporto multimodale.

25 MILIONI NEL 2021

19 MILIONI NEL 2022

22 MILIONI PER CIASCUN ANNO DAL 2023 AL 2026

Rifinanziato il “ferrobonus”, mantenendo ferme le risorse già assegnate dalla legge di bilancio 2020 e dal decreto Rilancio.

RISORSE PER SERVIZI FERROVIARI INTERREGIONALI INDIVISI

3,9 MILIONI ALL’ANNO DAL 2021 AL 2026

Le Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia sono chiamate a provvedere alla programmazione ed alla gestione dei servizi interregionali, secondo le esigenze del territorio. Si prevede che i collegamenti sulle direttrici Nord/Sud siano gestiti dalla Regione Veneto, mentre quelli della direttrice Est/Ovest dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

TRASPORTO MARITTIMO VELOCE NELLO STRETTO DI MESSINA

7,5 MILIONI PER CIASCUN ANNO DAL 2022 AL 2026

Collegamenti di servizio di trasporto marittimo veloce nello Stretto di Messina.