Ferrovie: In servizio in Calabria il quarto Pop di Trenitalia

Da oggi in circolazione sui binari calabresi anche il quarto nuovo treno Pop previsto da Trenitalia per l’anno in corso.

Si tratta di un ulteriore passo avanti per il rinnovamento dei treni in Calabria dopo l’arrivo, lunedì scorso, del primo treno Pop. Rispettando la tempistica indicata nel Contratto di Sevizio firmato con la Regione meno di un anno fa, Trenitalia continua a fornire il suo contributo in questo momento difficile per il Paese, con la convinzione che al più presto la situazione potrà migliorare.

In nuovi treni rientrano nei Contratti di Servizio di lunga durata che Trenitalia ha firmato con le singole Regioni, assicurando così importanti investimenti con ricadute positive per la qualità del servizio e per l’intero indotto industriale italiano.

Entro il 2024, saranno 27 in tutto i nuovi convogli, che ridurranno sensibilmente l’età media della flotta regionale. In Calabria arriveranno, inoltre, 10 treni elettrici a media capacità e 13 innovativi diesel-elettrici, treni prodotti in parte nello stabilimento Hitachi di Reggio Calabria, fornitore di Trenitalia anche per l’intero territorio nazionale.

La fornitura dei treni rientra nel Contratto di Servizio della durata di 15 anni tra Regione Calabria e Trenitalia, che prevede circa 300 milioni di investimenti, la maggior parte dei quali – 210,2 milioni di euro – è destinata all’acquisto di nuovi treni; 98 milioni di euro saranno invece investiti per la manutenzione dei treni e per migliorare le attività industriali sul territorio.