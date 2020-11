Ferrovie: agitazione dei dipendenti EAV

In seguito all’agitazione del personale EAV in servizio sulle linee della Circumvesuviana, nella sola giornata odierna sono state soppresse 47 corse.

A comunicarlo è l’azienda, che sul proprio sito fa sapere che da ieri “è in atto una agitazione del personale viaggiante (sotto forma di rifiuto dello straordinario) che ha determinato e potrebbe ancora determinare soppressioni di corse dei treni che saranno comunque garantite da servizio sostitutivo di autobus”.

In particolare l’azienda fa sapere che da stamattina e fino a fine giornata saranno cancellate sei corse tra Napoli e Sorrento, cinque tra Sorrento e Napoli tre lungo la linea Napoli-San Giorgio via centro direzionale, quattro tra San Giorgio a Cremano e Napoli via centro direzionale, sei tra Napoli e Baiano e sette tra Baiano e Napoli, cinque sulla linea Poggiomarino-Napoli quattro sulla linea Napoli-Poggiomarino, tre tra Napoli e Sarno e altrettante tra Sarno e Napoli, una tra Napoli e Poggiomarino via Ottaviano.