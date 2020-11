Ferrovie, Germania, DB Cargo firma contratto decennale con ArcelorMittal

DB Cargo ha firmato un contratto decennale con ArcelorMittal, il più grande produttore di acciaio al mondo e il più grande produttore di acciaio in Europa, per la fornitura dell'altoforno di Eisenhüttenstadt.

DB Cargo si assicura così l’approvvigionamento di materie prime per uno dei più grandi stabilimenti siderurgici tedeschi fino al 2031. DB Cargo sta investendo in logistica di alta qualità per i propri clienti: l’operatore del trasporto merci su rotaia si procurerà entro la prossima estate 352 carri doppi multifunzionali per un totale di 1.408 container speciali per il trasporto di minerali.

Il fornitore di servizi logistici Innofreight li ha progettati specificamente per il trasporto di queste materie prime e ha ottimizzato il loro volume di carico. DB Cargo ha inoltre chiesto al suo partner di installare due sistemi di scarico parzialmente automatizzati nello stabilimento di Eisenhüttenstadt entro l’estate 2021 che gestirà personalmente.

Sarà quindi possibile trasportare annualmente fino a 4,2 milioni di tonnellate di materie prime.

“Essendo la spina dorsale dell’economia tedesca, forniamo ad ArcelorMittal materie prime da molti anni e trasportiamo l’acciaio prodotto ai clienti, in particolare per i settori automobilistico e impiantistico.

Ora stiamo investendo molto in questa collaborazione di lunga data: i nostri nuovi carrelli per ArcelorMittal sono caratterizzati da una sottostruttura di lunga durata, mentre la struttura rimovibile è progettata per essere flessibile per sostituzioni più frequenti.

Il clou: possiamo adattare la struttura individualmente alle mutevoli esigenze”, spiega Pierre Timmermans, Direttore delle vendite di DB Cargo.

“ArcelorMittal Eisenhüttenstadt sta implementando uno dei più moderni sistemi di logistica delle materie prime in Europa”, afferma Sybille Klipstein, Lead Buyer Rail di ArcelorMittal.

“Con l’uso di speciali tipi di container ottimizzati per le diverse proprietà di minerali, possiamo aumentare il carico utile netto per treno di circa il 20 percento e quindi richiedere un numero significativamente inferiore di treni.

Questo protegge l’ambiente e riduce i nostri sforzi di manovra in fabbrica. Inoltre, lo scarico automatizzato offre ai dipendenti un ambiente di lavoro con una bassa produzione di polvere e protetto dal rumore.

Stiamo in tal modo definendo nuovi standard in termini di efficienza, protezione ambientale e sicurezza sul lavoro”.