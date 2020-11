Ferrovie, Croazia: Treno merci si muove da solo, scontro evitato all'ultimo istante

Un incidente che poteva avere conseguenze drammatiche è stato sventato domenica mattina in Croazia.

Secondo quanto si è appreso, il macchinista di un treno merci avrebbe fermato il convoglio nella stazione di Lipovljani poco prima delle 8:00 per consegnarlo ad un collega nel cambio turno.

Per motivi ancora da accertare, tuttavia, durante il passaggio di consegne il convoglio con un carico di circa mille tonnellate di container ha iniziato a mettersi in marcia verso Banova Jaruga senza nessuno in cabina, probabilmente a causa della pendenza della linea.

Nel frattempo, dalla parte opposta, un altro treno merci è stato intanto fermato dal segnale diventato improvvisamente a via impedita. Durante l'attesa, il macchinista ha notato che una locomotiva con molti carri in composizione stava arrivando verso di lui non era in grado di fermarsi. Per questo motivo ha letteralmente iniziato a retrocedere nel tentativo di sfuggire allo scontro.

Nel frattempo i ferrovieri della stazione di Lipovljani si sono accorti che il merci se ne stava andando autonomamente e hanno iniziato a correre dietro al treno. All'ultimo momento sono saltati sull'ultimo carro riuscendo ad agire sulle condotte per fermarne la corsa. Il convoglio privo di macchinista si è fermato a circa 20 metri dal treno in retrocessione ma oltre il segnale a via impedita. Detto in altre parole, se il secondo merci non fosse retrocesso probabilmente i due treni si sarebbero scontrati.

La polizia del posto ha confermato che c'è un'inchiesta in corso.