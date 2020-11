Ferrovie, Germania: DB investe su un’illuminazione più rispettosa del clima

Le lampadine erano ieri: Deutsche Bahn sta investendo su un’illuminazione più rispettosa del clima. Entro il 2050 tutti i sistemi di illuminazione saranno convertiti in illuminazione a LED più rispettosa del clima.

Migliaia di lampadine in treni, fabbriche e stazioni vengono gradualmente sostituite da lampade "verdi": oltre 60.000 luci di segnalazione e le luci di circa 900 stazioni sono già state sostituite, il che significa che circa l'80% dei segnali retroilluminati delle stazioni, il 60% dei sistemi di orientamento e la metà delle vetrine illuminate e delle pensiline hanno la tecnologia LED.

Il processo consente inoltre di risparmiare migliaia di tonnellate di CO 2 all’anno - circa 4.000 nelle sole 900 stazioni. A causa della vita utile notevolmente più lunga dei LED tra cinque e più di dieci anni, l'efficienza energetica aumenta notevolmente.

Anche la lampada a incandescenza “power-guzzler” sarà presto obsoleta nelle fabbriche. Già dotato di luce “verde” l’impianto ICE di Colonia Nippes, gli impianti ICE a Berlino Rummelsburg, Francoforte sul Meno e Lipsia, nonché il terminal del traffico insulare a Niebüll per SyltShuttle.

Nell'officina della S-Bahn di Francoforte sul Meno, i LED garantiscono una visibilità ottimale sia nell'officina stessa che nell'area dei binari. E questo è solo l'inizio: nei 53 stabilimenti regionali in tutta la Germania, circa 20.000 lampade sono state progressivamente sostituite dalla metà del 2018. DB utilizza anche il consumo di energia sostenibile nelle sue strutture, ad esempio nella stazione di smistamento più moderna d'Europa a Halle (Saale), che è illuminata da oltre mille LED. Le nuove locomotive merci e treni passeggeri, come la locomotiva Vectron o l'ICE 4, sono dotate di LED sin dall'inizio.

Sono in corso inoltre i preparativi per la sostituzione delle lampadine nel laboratorio luci DB a Monaco. Un team di specialisti vi testa le lampade a LED di vari produttori. Successivamente, vengono utilizzate solo le lampade che soddisfano gli elevati requisiti DB, che funzionano in modo affidabile e sono facilmente riconoscibili.

Da anni DB si batte per l'ambiente. Oltre alla protezione del clima, l'attenzione è rivolta anche alla protezione delle specie e alla protezione dal rumore. Il Gruppo DB ottiene regolarmente i massimi punteggi nelle classifiche ecologiche internazionali, più recentemente il massimo punteggio “A” nel rating CDP.