Ferrovie: Tornano i ritardi sulla Termoli-Campobasso

A volte ritornano, titola non esagerando il TGR Molise.

Stiamo parlando dei ritardi sulla recentemente riaperta tratta tra Termoli e Campobasso.

Secondo la testata regionale, questa mattina ci sarebbero state proteste dei pendolari dovute al fatto che il convoglio delle 6 è arrivato a destinazione con quasi 50 minuti di ritardo.

Non si tratterebbe purtroppo di un fatto isolato, visto che i problemi che sembravano finalmente risolti sul finire di settembre, si sarebbero ripresentati negli ultimi 20 giorni.

E in effetti, scorrendo il Viaggiatreno si vede che oggi i primi convogli del mattino hanno accumulato rispettivamente 49 e 44 minuti di ritardo ma anche nei giorni scorsi non è andata molto meglio.

A soffrire sono principalmente i primi treni che negli ultimi viaggi sono andati da un trascurabile ritardo di 4 minuti fino ai ben più pesanti 55 o anche 75.

Migliore è la situazione dei due convogli pomeridiani che se in alcuni casi hanno viaggiato in anticipo, in altri hanno accumulato fino a 16 minuti di ritardo.

La speranza è che si tratti di episodi isolati e che si ritrovi presto la puntualità acquisita nei mesi scorsi.