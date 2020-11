Ferrovie: Una mozione per il ritorno della Agrigento-Licata

Torna d’attualità, a oltre 60 anni di distanza, il collegamento ferroviario tra Licata ed Agrigento.

Ne dà notizia Qui Licata. La linea a scartamento ridotto funzionava fino al 1958, quando venne chiusa e smantellata. Collegava Licata ad Agrigento, passando per Palma di Montechiaro e per molti Comuni dell’entroterra (Camastra, Naro, Favara, etc). Il treno, che a causa delle tante salite andava al massimo a 35 km/h, percorreva la tratta in 4 ore circa. La tratta serviva, soprattutto, per collegare le tante miniere dei paesi in questione.

Ora, su sollecitazione di Angelo Patti, licatese, segretario provinciale del Movimento Libertà e Azione, i deputati regionali Paolo Ficara e Stefano Zito, hanno presentato una mozione con la quale chiedono di commissionare uno studio di fattibilità per il ripristino dell’ex “Ridotta”, ovviamente con un tracciato diverso da quello precedente e, soprattutto, con un’altra velocità.

