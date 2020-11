Ferrovie: Per il trasporto urgente di un farmaco "interviene" il Frecciarossa

Per salvare la vita di un essere umano sono necessarie rapidità e sicurezza.

Così venerdì 13 è stato il Frecciarossa in viaggio da Firenze a Roma a rendersi protagonista di una staffetta per portare un medicinale a un bambino di 10 anni, affetto da cistinuria, una malattia rara che se non viene curata può essere letale.

La tiopronina, il farmaco salva-vita era disponibile nella città toscana ma non sarebbe mai arrivato a Roma in tempo con un corriere. Per questo, con l'aiuto della Polfer, è intervenuto il Frecciarossa.

