Ferrovie: Ubriachi lanciano oggetti sui binari, circolazione interrotta

Insolito accadimento quello della notte scorsa lungo i binari lombardi.

Alcuni uomini, visibilmente ubriachi si sono accapigliati nei pressi della ferrovia quando uno di loro ha pensato bene di lanciare un oggetto sui binari.

Il macchinista del treno che stava transitando ha creduto di aver investito una persona fra le rotaie facendo partire i soccorsi.

La circolazione ferroviaria è stata subito interrotta e sul posto sono giunti, intorno alle 22, i Carabinieri della compagnia di Gallarate insieme ai soccorritori del 118 con ambulanze e auto medica oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Somma Lombardo.

Il tempo necessario per appurare che il treno non aveva investito nessuna persona e la circolazione è poi ripresa regolarmente mentre il gruppo è stato identificato e sono in corso accertamenti sia per l’interruzione di pubblico servizio sia per violazione delle disposizioni Covid. Nelle prossime ore sarebbero attese le prime denunce.