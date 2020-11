Ferrovie: Dal 13 dicembre apre la fermata di Catania Aeroporto - Fontanarossa

Quella che era una indiscrezione ora diventa realtà.

Dal 13 dicembre prossimo, con il cambio orario, sarà attivata la nuova fermata di Fontanarossa, a servizio dell’aeroporto di Catania.

La comunicazione ufficiale è stata scovata da TempoStretto.

Nella circolare territoriale CT PA 15/2020 di Rete Ferroviaria Italiana, si legge che “alla data e ore di attivazione della presente circolare, fra le stazioni di Catania Acquicella e Bicocca, verrà attivata all’esercizio la nuova fermata denominata “Fontanarossa”, ubicata alla progressiva Km 235+522. Le caratteristiche infrastrutturali della nuova fermata sono: i marciapiedi ad uso dei viaggiatori, collegati tra loro da sottopassaggio pedonale, sono lunghi metri 220; il piano di calpestio è situato ad una quota di 55 centimetri dal piano del ferro; è presente pensilina per la protezione dei viaggiatori in attesa dei treni; la fermata è dotata di tabelle di orientamento per l’individuazione di fine marciapiede”.