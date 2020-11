Ferrovie: Viaggio del tramonto per ALe 724 e rimorchi

Giornata di ultimi viaggi anche quella di ieri.

Questa volta a lasciarci per sempre sono state automotrici tra le più datate tra quelle rimaste.

Hanno infatti mosso da Alessandria a San Giuseppe di Cairo le ALe 724.055 e .061 assieme ai rimorchi Le 724.005, Le 724.028, Le 884.183 e .215.

Per coloro che non prendono sonno senza qualche informazione in più, e noi siamo tra questi, vediamo qualche dato più specifico di queste unità.

Le ALe 724.055 e .061 sono di produzione Fiore-Lucana e datate 1984.

Per quanto riguarda le intermedie, invece, il Le 724.005 e il Le 724.028 sono entrambi Stanga, il primo del 1982 e il secondo del 1983. Per contro il Le 884.183 è un Fiore del 1983 mentre il Le 884.215 è sempre un Fiore ma dell'anno successivo.

Tutti questi mezzi, dunque, chiudono definitivamente la carriera tra i 36 e i 38 anni di esistenza.