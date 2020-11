Ferrovie: Due treni in più per i frontalieri da Domodossola

Ne avevamo parlato qualche giorno fa e ora arrivano novità.

Dopo le polemiche sollevate sui treni dei frontalieri strapieni diretti in Svizzera, la Confederazione e il Cantone Vallese sono pronti a coprire i costi delle nuove corse, due in più al giorno garantite da BLS, le ferrovie private svizzere che gestiscono i trasporti sulla tratta.

Si faranno carico della loro quota per coprire i costi delle corse supplementari dei treni tra Domodossola e Briga.

Come si ricorderà, da giorni i frontalieri denunciavano un sovraffollamento dei treni che li costringeva a viaggiare ammassati e in modo non conforme alla normativa in materia di profilassi sanitaria per contenere il contagio da Covid.