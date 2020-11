Ferrovie: Nuova lateralizzazione per locomotori e carrozze IC e ICN di Trenitalia

Arriva un nuovo sistema di lateralizzazione per una buona fetta del parco mezzi di Trenitalia, sia giorno che notte.

Lo scorso 2 novembre è infatti stato pubblicato il bando di gara per l’affidamento del servizio di progettazione, fornitura ed installazione di un nuovo impianto per la lateralizzazione porte su n.597 rotabili (97 locomotive e 400 carrozze del segmento Intercity Day ICD e 100 carrozze del segmento Intercity Night ICN) in asset alla divisione Passeggeri Long Haul (DPLH) di Trenitalia.

Le prestazioni oggetto dell’appalto dovranno essere svolte presso gli impianti di manutenzione corrente (IMC) DPLH di Torino, Milano, Roma, Bari, Lecce e Reggio Calabria. L’appalto inoltre prevede l’opzione relativa alla modifica di ulteriori rotabili delle medesime tipologie sopra indicate fino ad un massimo complessivo di ulteriori 427 unità da esercitarsi in due differenti modalità descritte compiutamente nei documenti di gara.

Il valore totale stimato dell'opera IVA esclusa è di 5 milioni di euro mentre per l'opzione il valore massimo stimato è di 3.563.668,82 euro.