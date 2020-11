Ferrovie, Giappone, troppi auricolari wireless sui binari: Panasonic inventa aspirapolvere per recuperarli

Ogni giorno in Giappone una grande quantità di auricolari wireless finisce sui binari.

Basti pensare che solo Tokyo e dintorni, nel periodo compreso tra luglio e settembre, le segnalazioni sono state ben 950 in 78 stazioni diverse. Nel salire e scendere dai convogli o durante l’attesa lungo la banchina, infatti, spesso capita che i viaggiatori, si sfilino per sbaglio AirPods e simili, che in molti casi finiscono per rotolare giù sui binari.

Stanca delle numerose richieste di recupero, la compagnia ferroviaria East Japan Railway Co., ha quindi deciso di velocizzare le operazioni. Dopo aver preso atto dell’inadeguatezza del classico braccio meccanico a tenaglia, non funzionale per afferrare oggetti tanto piccoli tra la ghiaia, ha incaricato Panasonic di trovare una soluzione più adeguata.

Ne è nato una sorta di aspirapolvere estensibile senza fili al momento in fase di sperimentazione alla stazione di Ikebukuro.

Dotato di stretti tubicini per non risucchiare gli auricolari all’interno del serbatoio, l’apparecchio è decisamente più efficace del suo predecessore, e garantisce un bel risparmio di tempo per gli addetti, ora in grado di offrire un servizio migliore ai passeggeri.

I buoni risultati conseguiti lasciano quindi pensare che a breve prenderà il via anche la produzione in serie per una distribuzione capillare nell’area della capitale. Si vedrà poi se soluzioni analoghe verranno adottate anche in altre parti del mondo.

