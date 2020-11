Ferrovie: Porte bicolore per il TAF 69 del Lazio [VIDEO]

La situazione dei TAF romani è in continua evoluzione.

Da un lato ci sono i cambi di linea come abbiamo visto con l'introduzione di alcune unità sulla FL2 per Tivoli, dall'altro alcuni cambi di regione, principalmente verso la Campania, il tutto in seguito all'arrivo per quanto alla spicciolata dei nuovi Rock.

Anche dal punto di vista della livrea la situazione è piuttosto varia. Molte unità hanno ricevuto la nuova cromia DPR mentre diversi altri ancora resistono con l'XMPR.

Tra di essi c'è anche il Treno n.69 che in questi giorni sta girando con una piccola particolarità che quasi "rende la pariglia" a un altro esemplare da noi visto oltre due anni fa.

Come qualche lettore forse ricorderà, allora avevamo segnalato il TAF n.21 in livrea DPR ma con una Le 736 con porte miste in vecchia e nuova cromia (Ferrovie: un TAF decisamente particolare sui binari di Roma).

In questo caso, invece, il Treno n.69 in XMPR si caratterizza per la ALe 426 con una anta di un colore e una di un altro. Anche in questo caso, probabilmente, il tutto è dovuto a momentanea mancanza di pezzi nella cromia "giusta", problematiche che avvengono quando c'è un cambio di corporate identity.