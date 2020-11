Ferrovie, Germania: In servizio le BR 102 di Škoda sui binari della Baviera

Finalmente una buona notizia per un treno a dir poco tribolato.

Škoda Transportation ha reso noto che nella giornata di ieri in Germania, lungo i binari della Baviera, hanno iniziato a viaggiare i primi suoi treni a due piani con le discusse BR 102.

"Posso confermare che i treni hanno iniziato a circolare oggi in Baviera", ha dichiarato Milan Kosař, portavoce di Škoda Transportation. Le prime corse sono iniziate tra Monaco, Ingolstadt e Treuchtlingen. Questi non sono solo i primi treni che Škoda ha consegnato in Germania, ma anche i convogli passeggeri più veloci finora realizzati da un produttore ceco. I nuovi set viaggiano infatti alla velocità massima di 190 km/h.

I treni a sei vetture sono destinati alla linea dorsale bavarese Norimberga - Ingolstadt - Monaco (per il cosiddetto NIM Express).

I convogli reversibili sostituiranno le vecchie carrozze InterCity, la cui capacità è stata a lungo giudicata insufficiente. Finora, tre unità stanno girando in Baviera, mentre le altre tre stanno ancora testando sul circuito di prova a Velim.

Škoda è in ritardo di quattro anni con la consegna dei treni che doveva essere ultimata entro la fine del 2016. Numerose problematiche tecniche hanno afflitto in particolar modo la nuova locomotiva.